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18:05, 21 июля 2025Экономика

Производитель «Мирамистина» прекратил работу в России

Маркарьян: Работу производителя «Мирамистина» и «Окомистина» заблокировал суд
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Работу производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» заблокировали на всей территории России из-за наложенных судом ограничений. Об этом со ссылкой на адвоката собственников компании «Инфамед» Рубена Маркарьяна сообщает ТАСС.

Деятельность 164 медицинских представителей компании ограничена, пояснил Маркарьян. По его словам, судебное разбирательство связано с Павлом Хейфицом и его супругой, которые убедили владельца «Инфамеда» заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50 процентов долей компании по номинальной цене (7,5 миллиона рублей) против реальной — более миллиарда рублей.

Ранее Минобороны РФ потребовало взыскать более миллиарда рублей с электротехнического предприятия «Электроавтоматика». Компания специализируется на разработке, выпуске и ремонте электротехнического и электронного оборудования. Завод входит в число исполнителей заказов для нужд Министерства обороны РФ. Сумма исковых требований к нему составила 1 миллиард 126 миллионов 609 тысяч 687 рублей.

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