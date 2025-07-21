Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:33, 21 июля 2025Бывший СССР

Сын известного российского комика насмерть сбил женщину в Киеве

Сын российского комика Молочного насмерть сбил женщину в Киеве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Андрей Молочный, сын российского комика Андрея Молочного, насмерть сбил женщину в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мужчина работает главным специалистом одного из отделов прокуратуры украинской столицы. Инцидент произошел в ночь на 20 июля на улице Большой Васильковской. Молочный-младший вылетел на пешеходную часть дороги и сбил горожанку, она скончалась на месте. В настоящий момент мужчина арестован.

Как напомнили авторы сообщения, отец фигуранта выступал в составе юмористического «Дуэта имени Чехова». После 2014 года он переехал в Россию где, предварительно, проживает по сей день. Его сын остался на Украине и работал в местной прокуратуре.

Ранее в Киеве привлекли к ответственности женщину, избитую за крики «слава России». Инцидент произошел в метро, женщина высказывалась в поддержку России, из-за чего ее ударил другой пассажир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда группы The Hatters разбился в ДТП вместе с женой. Что известно о трагедии?

    Раскрыто имущество Ефремова на фоне сообщений о разводе

    Причинивший многомиллионный ущерб Минобороны России отделался малым сроком

    Покалеченная в Дубае модель объяснила причину съемок в жестких порно-роликах

    Продукты в секторе Газа подорожали в десятки раз

    Русский митрополит встретится с новым Папой Римским

    В России отреагировали на отмену концерта Гергиева в Италии

    Предсказан выход смартфона с рекордным аккумулятором

    Верховный суд ликвидировал российскую политическую партию

    В России признали нежелательной немецкую организацию с именем Розы Люксембург

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости