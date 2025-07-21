Сын известного российского комика насмерть сбил женщину в Киеве

Сын российского комика Молочного насмерть сбил женщину в Киеве

Андрей Молочный, сын российского комика Андрея Молочного, насмерть сбил женщину в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мужчина работает главным специалистом одного из отделов прокуратуры украинской столицы. Инцидент произошел в ночь на 20 июля на улице Большой Васильковской. Молочный-младший вылетел на пешеходную часть дороги и сбил горожанку, она скончалась на месте. В настоящий момент мужчина арестован.

Как напомнили авторы сообщения, отец фигуранта выступал в составе юмористического «Дуэта имени Чехова». После 2014 года он переехал в Россию где, предварительно, проживает по сей день. Его сын остался на Украине и работал в местной прокуратуре.

Ранее в Киеве привлекли к ответственности женщину, избитую за крики «слава России». Инцидент произошел в метро, женщина высказывалась в поддержку России, из-за чего ее ударил другой пассажир.