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17:44, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Павел Дуров обратился к пользователям Telegram из-за мошенников

Дуров попросил пользователей Telegram сообщать о шантаже со стороны мошенников
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров попросил пользователей мессенджера сообщать о случаях шантажа со стороны мошенников. Обращение предпринимателя опубликовано в его Telegram-канале.

«Редкие подарки, номера и имена пользователей Telegram, которые когда-то можно было купить всего за несколько долларов, теперь могут стоить более 100 тысяч долларов. Но у этого роста цен есть и обратная сторона», — написал Дуров.

По его словам, мошенники начали шантажировать пользователей, у которых есть редкие подарки, номера и имена, и требовать, чтобы те отдали им ценные предметы. Также основатель мессенджера предупредил, что в мессенджере появились каналы, которые вымогают у людей деньги, угрожая утечкой личных данных в открытый доступ. «Некоторые даже превратили это в бизнес-модель, публикуя дискредитирующие посты и взимая плату за их удаление», — добавил он.

Дуров призвал пользователей, которые столкнулись с угрозами и шантажом, сообщать ему об этом в личных сообщениях или написать официальному боту @notoscam в Telegram.

Ранее Дуров ответил на слухи об уходе Telegram из России. Предприниматель назвал эту информацию фейком и подчеркнул, что мессенджер много лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации.

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