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08:55, 22 июля 2025Путешествия

Тревел-блогерша посетила 12 стран за год и раскрыла истинное отношение местных к русским

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Igor Petyx / Reuters

Российская тревел-блогерша посетила 12 стран за год и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским туристам. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

По словам автора материала, реакция иностранцев на ее национальность почти всегда одинаковая — их удивляет, как она смогла попасть в другую страну. «Они искренне удивлены, потому что думают, что мы живем "за железным занавесом". Не все, конечно, но большинство иностранцев в курсе, что прямых авиасообщений из России в Европу сейчас нет», — объяснила она.

Иностранцы удивляются, что россияне летают с долгими пересадками в Европу, но восхищаются их предприимчивостью. Кроме того, владельцы кафе, таксисты, сотрудники отелей в Европе и Азии признались ей, что скучают по русским туристам.

Ранее эта же путешественница рассказала о секретах долголетия жителей Японии. Она заметила, что люди в этой стране строго следят за лишним весом.

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