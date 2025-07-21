«Тысячу ступеней» реконструируют в Нальчике

Реконструкцию терренкура «Тысяча ступеней» проведут в Кабардино-Балкарии

В Нальчике проведут реконструкцию терренкура «Тысяча ступеней», который является визитной карточкой города. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Завершить работу планируется в 2026 году. Проект реконструкции разработан творческой группой жителей республики, в которую вошли архитекторы, дизайнеры и маркетологи.

Терренкур оформят в современной стилистике, с использованием светлого камня и дерева, вдоль тропы установят скамейки и урны. Реконструкция будет проходить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Терренкур «Тысяча ступеней», ведущий на гору Большая Кизиловка, построен в 1979 году. Протяженность маршрута составляет 2,6 километра, а наивысшая точка расположена на высоте 843 метра.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о реконструкции дороги в Грозный. По его словам, проводится реконструкция дорожного полотна на протяжении 8225 метров, ведется его расширение в некоторых местах до четырех полос. Специалисты занимаются укладкой асфальта.

