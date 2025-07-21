Le Monde: На украинских кладбищах закончились места под захоронения бойцов ВСУ

Участки на украинских кладбищах, отведенные под захоронения военнослужащих, полностью заполнены, пишет французская газета Le Monde.

По данным издания, в стране остро ощущается нехватка мест для захоронения погибших солдат. «Площадки, отведенные для военных, переполнены», — подчеркнул автор.

Как выяснил журналист, на Украине планируют открыть новые кладбища. В частности, масштабный мемориал появится вблизи населенного пункта Гатное Киевской области. На первом участке, рассчитанном на 10 тысяч мест, начнут хоронить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже летом 2025 года. Общая вместимость всего мемориала оценивается в 130-160 тысяч могил.

Ранее появилось видео огромного военного кладбища на Украине.