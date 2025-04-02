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15:05, 2 апреля 2025Бывший СССР

Появилось видео огромного военного кладбища на Украине

Опубликовано видео огромного кладбища в Виннице, заполненного могилами военных
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

В сети появилось видео огромного кладбища в Виннице со свежими могилами военных. Об этом сообщает «Российская газета».

Могилы расположены рядами, уходящими за горизонт. Рядом с каждой могилой водружен украинский флаг, некоторые увенчаны венками.

Ранее были раскрыты суточные потери Вооруженных сил Украины в освобожденном армией России населенном пункте под Курском. По информации издания Shot, их более 40 тысяч человек.

До этого в середине февраля Генштаб Вооруженных сил России сообщал, что за 2024 год потери украинской армии составили 590 тысяч человек.

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