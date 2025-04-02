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06:48, 2 апреля 2025Бывший СССР

Подсчитаны потери техники ВСУ с начала года

РИА Новости: ВСУ лишились почти 2,5 тысячи танков с начала 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за первые три месяца нынешнего года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

По расчетам, с 1 января по 1 апреля 2025 года Вооруженные силы Украины потеряли 10 самолетов, 10 200 беспилотников, 11 зенитных ракетных комплексов, 2 495 танков и других бронемашин, 29 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 032 единицы полевой артиллерии и минометов, а также 3 887 единиц специальной военной техники.

Согласно данным Министерства обороны России на 1 апреля, с начала специальной военной операции было уничтожено 660 украинских боевых самолетов, 283 вертолета, 49 247 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 622 танка и других бронемашин, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 33 572 единицы специальной военной техники.

В середине февраля Генштаб ВС России сообщал, что за 2024 год потери украинской армии составили 590 тысяч человек. При этом, по данным российского Минобороны, с начала вторжения ВСУ в Курскую область противник потерял более 61 тысячи военных.

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