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11:50, 2 апреля 2025Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ в освобожденном армией России населенном пункте под Курском

Shot: За сутки ВСУ потеряли в курском селе Гуево более 40 человек
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в селе Гуево Курской области, освобожденном армией России, более 40 человек. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, оставшиеся украинские бойцы пытаются закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря на юге от Гуево. Сейчас по ним наносят удары артиллерия и авиация.

Кроме того, наблюдается скопление живой силы и техники ВСУ в районе села Горналь, остающегося под контролем Украины.

Об освобождении села Гуево в Суджанском районе Курской области стало известно днем 2 апреля. В данный момент в населенном пункте идет зачистка и эвакуация мирного населения.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что российские войска в Курской области продвигаются и берут оставшиеся в регионе подразделения ВСУ в Клещи. По его словам, украинские военные пытаются окопаться и встать в жесткую оборону, удержав хоть какие-то территории региона, однако находятся «в серьезном отступлении, местами даже в панике».

ЖЗЛ
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