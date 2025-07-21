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19:04, 21 июля 2025Культура

Умерла актриса из «Служебного романа»

Ушла из жизни актриса и член Союза кинематографистов России Татьяна Егорова
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Служебный роман»

Актриса театра и кино Татьяна Егорова умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Союза кинематографистов России.

Татьяна была членом Союза кинематографистов РФ, снималась в таких знаковых картинах, как «Служебный роман» и «Безумный день, или женитьба Фигаро». Также Егорова служила в театре и занималась написанием биографических книг и очерков.

Именно она стала автором книги «Андрей Миронов и я» о ее отношениях с великим советским артистом, которые, по ее словам, длились с перерывами более 21 года.

Ранее стало известно, что ушел из жизни народный художник РСФСР Виктор Сафронов. О смерти 93-летнего живописца сообщило правительство Ульяновской области. Глава региона Алексей Русских назвал его «выдающимся мастером мирового искусства».

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