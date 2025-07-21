Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

Народный художник РСФСР Виктор Сафронов ушел из жизни в возрасте 93 лет

Народный художник РСФСР Виктор Сафронов ушел из жизни в возрасте 93 лет. О смерти живописца сообщило Правительство Ульяновской области в некрологе, опубликованном на официальном сайте.

Глава региона Алексей Русских назвал Сафронова «выдающимся мастером мирового искусства».

«Сафронов скончался 20 июля на 94-м году жизни. Его картины хранятся в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее. Его вклад в развитие живописи и воспитание патриотизма останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Известно, что Виктор Алексеевич более 50 лет жил и работал в Ульяновске. С 1971 года он занимал пост председателя правления местной организации Союза художников РСФСР. Его работы знали и за пределами Советского Союза: они выставлялись в Германии, Польше, Чехословакии, Вьетнаме, Корее, на Кубе и во многих других странах мира.

Ранее стало известно, что белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев, сыгравший в том числе в российских сериалах «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны», умер в возрасте 49 лет.