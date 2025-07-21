Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:30, 21 июля 2025Культура

Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

Народный художник РСФСР Виктор Сафронов ушел из жизни в возрасте 93 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: страница «ТВ Художник» во Вконтакте

Народный художник РСФСР Виктор Сафронов ушел из жизни в возрасте 93 лет. О смерти живописца сообщило Правительство Ульяновской области в некрологе, опубликованном на официальном сайте.

Глава региона Алексей Русских назвал Сафронова «выдающимся мастером мирового искусства».

«Сафронов скончался 20 июля на 94-м году жизни. Его картины хранятся в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее. Его вклад в развитие живописи и воспитание патриотизма останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Известно, что Виктор Алексеевич более 50 лет жил и работал в Ульяновске. С 1971 года он занимал пост председателя правления местной организации Союза художников РСФСР. Его работы знали и за пределами Советского Союза: они выставлялись в Германии, Польше, Чехословакии, Вьетнаме, Корее, на Кубе и во многих других странах мира.

Ранее стало известно, что белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев, сыгравший в том числе в российских сериалах «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны», умер в возрасте 49 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Его пытались сорвать украинская и грузинская диаспоры

    ВСУ установили антидроновые туннели в пригороде Орехова

    Российский FPV-дрон «КВН» сравнили с «пафосными» аналогами

    Малыш-трубкозуб из российского зоопарка научился «разговаривать»

    Сын известного российского комика насмерть сбил женщину в Киеве

    Алаудинов опубликовал пост о позоре русских после скандала из-за пьяного бойца из Чечни

    Врач объяснила опасность шаурмы летом

    Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

    Лазарева заявила о деградации русского языка

    Украина попыталась атаковать пять российских регионов и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости