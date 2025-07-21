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12:48, 21 июля 2025Бывший СССР

В Испании обнаружили мертвым бывшего высокопоставленного чиновника МВД Украины

El Espanol: В Испании мертвым нашли бывшего чиновника МВД Украины Грушевского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paul White / AP

В Испании обнаружили мертвым 61-летнего бывшего чиновника МВД Украины Игоря Грушевского. Об этом сообщает издание El Espanol.

Отмечается, что тело украинца обнаружили в бассейне возле жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе. В 2024 году неподалеку от этого места было найдено тело летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Журналисты уточнили, что из уха мужчины шла кровь, из-за чего есть вероятность, что он погиб от инсульта.

Как рассказали в МИД Украины, причиной смерти Грушевского стало утопление. Слова представителей дипведомства передает «РБК-Украина». Дипломаты также уточнили, что украинское консульство оказало содействие в подготовке документов для репатриации тела.

В 2023 году российский летчик Максим Кузьминов угнал самолет Ми-8 из Курска и направился на территорию Украины. Впоследствии его нашли убитым в испанской провинции Аликанте.

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