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13:57, 21 июля 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о датах переговоров с Украиной

Песков: Кремль проинформирует, как появится ясность по датам переговоров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кремль проинформирует, как только появится ясность по датам новых переговоров с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что третий раунд российско-украинских переговоров будет посвящен обсуждению мирных меморандумов, которые подготовили стороны, а также техническим и гуманитарным вопросам.

Он отметил, что итоги встречи трудно прогнозировать, потому что на данный момент даже нет понимания, кто возглавит украинскую делегацию после отставки Рустема Умерова с поста министра обороны Украины.

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