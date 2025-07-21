В Кремле ответили на вопрос о датах переговоров с Украиной

Песков: Кремль проинформирует, как появится ясность по датам переговоров

Кремль проинформирует, как только появится ясность по датам новых переговоров с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что третий раунд российско-украинских переговоров будет посвящен обсуждению мирных меморандумов, которые подготовили стороны, а также техническим и гуманитарным вопросам.

Он отметил, что итоги встречи трудно прогнозировать, потому что на данный момент даже нет понимания, кто возглавит украинскую делегацию после отставки Рустема Умерова с поста министра обороны Украины.