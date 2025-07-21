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13:25, 21 июля 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали намерение Баку подать в суд против России

Песков: Если Баку подаст в суд на Москву, Россия будет ждать вердиктов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение Азербайджана подать в суд против Росси из-за крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Казахстане. Его слова приводит ТАСС.

«Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов», — заявил пресс-секретарь президента России.

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в Баку намерены подать судебный иск против России по делу о крушении лайнера AZAL. «Азербайджан требует признания вины, наказания тех, кто сбил самолет, выплаты компенсации семьям пострадавших, а также возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна», — добавил лидер республики.

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