В Кремле прокомментировали намерение Баку подать в суд против России

Песков: Если Баку подаст в суд на Москву, Россия будет ждать вердиктов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение Азербайджана подать в суд против Росси из-за крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Казахстане. Его слова приводит ТАСС.

«Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов», — заявил пресс-секретарь президента России.

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в Баку намерены подать судебный иск против России по делу о крушении лайнера AZAL. «Азербайджан требует признания вины, наказания тех, кто сбил самолет, выплаты компенсации семьям пострадавших, а также возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна», — добавил лидер республики.