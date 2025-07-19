Президент Азербайджана пригрозил России судом

В Баку заявили о намерении подать иск против России из-за крушения самолета AZAL

Азербайджан намерен подать иск против России по делу о крушении самолета AZAL. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на заявление президента страны Ильхама Алиева.

Глава государства заметил, что за семь месяцев Азербайджан «не получил внятного ответа от российской стороны» о причинах трагедии. По его словам, Следственный комитет России отвечает на все запросы Баку словами «следствие продолжается». Впрочем, Алиев уточнил, что Баку готов ждать столько времени, сколько потребуется для установления истинных обстоятельств случившегося.

«Азербайджан требует признания вины, наказания тех, кто сбил самолет, выплаты компенсации семьям пострадавших, а также возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна», — сообщил он.

Ранее стало известно, что расследование крушения лайнера авиакомпании AZAL под казахстанским Актау ведется по статье о нарушении правил безопасности.