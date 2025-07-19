Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:19, 19 июля 2025Мир

Президент Азербайджана пригрозил России судом

В Баку заявили о намерении подать иск против России из-за крушения самолета AZAL
Андрей Шеньшаков

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Азербайджан намерен подать иск против России по делу о крушении самолета AZAL. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на заявление президента страны Ильхама Алиева.

Глава государства заметил, что за семь месяцев Азербайджан «не получил внятного ответа от российской стороны» о причинах трагедии. По его словам, Следственный комитет России отвечает на все запросы Баку словами «следствие продолжается». Впрочем, Алиев уточнил, что Баку готов ждать столько времени, сколько потребуется для установления истинных обстоятельств случившегося.

«Азербайджан требует признания вины, наказания тех, кто сбил самолет, выплаты компенсации семьям пострадавших, а также возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна», — сообщил он.

Ранее стало известно, что расследование крушения лайнера авиакомпании AZAL под казахстанским Актау ведется по статье о нарушении правил безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Вьетнаме перевернулось прогулочное судно с 48 туристами

    Китай начал строить самую большую в мире ГЭС

    Президент Азербайджана пригрозил России судом

    В российском аэропорту ввели временные ограничения

    Участие полковника СБУ в подрыве «Северных потоков» прокомментировали

    Сбит еще один летевший на Москву дрон

    Польша обучила воюющую в российском пограничье бригаду ВСУ

    Украинский полковник попытался сбить дроны России на своем Як-52 и погиб

    Во Франции посетитель музея съел часть знаменитой инсталляции

    43-летняя Серена Уильямс снялась в бикини на яхте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости