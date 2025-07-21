В МЧС уточнили данные о погибших в ДТП в Якутии

МЧС: В Якутии в ДТП с вахтовиками погибли 13 человек

В ДТП на территории рудника «Денисовский» в Якутии погибли 13 человек. Уточненные данные сообщила пресс-служба МЧС Республики Саха (Якутия) в Telegram-канале.

Отмечается, что на момент аварии в машине находились 33 человека. Также 20 человек пострадало, 10 из них госпитализированы.

В ведомстве добавили, что водитель автомобиля «КАМАЗ-вахтовка» при выезде из территории шахты допустил съезд с обрыва с последующим опрокидыванием. Высота обрыва составляет около 30 метров.

Вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров в Якутии в ночь на 21 июля. На месте работают спасатели, Госавтоинспекция, а также сотрудники предприятия.