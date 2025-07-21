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14:55, 21 июля 2025Экономика

В Москве затопило элитный ЖК с квартирами от 400 миллионов рублей

В Москве затопило ЖК «Садовые кварталы», где живут Петросян и Янковский
Полина Кислицына (Редактор)

В столичных Хамовниках из-за сильных дождей затопило элитный жилой комплекс «Садовые кварталы», квартирами в котором владеют юморист Евгений Петросян и актер Иван Янковский. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть «водопад» в подъезде и лифте одного из корпусов. Уточняется, что стоимость жилья в «Садовых кварталах» стартует от 400 миллионов рублей.

21 июля стало известно, что в отдельных районах столицы за ночь и утренние часы выпала месячная норма осадков. По информации комплекса городского хозяйства Москвы, в Зеленоградском округе соответствующий показатель составил 91 миллиметр, а в Северо-Восточном округе — до 71 миллиметра при норме для июля в 85 миллиметров.

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