В Москве затопило элитный ЖК с квартирами от 400 миллионов рублей

В Москве затопило ЖК «Садовые кварталы», где живут Петросян и Янковский

В столичных Хамовниках из-за сильных дождей затопило элитный жилой комплекс «Садовые кварталы», квартирами в котором владеют юморист Евгений Петросян и актер Иван Янковский. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть «водопад» в подъезде и лифте одного из корпусов. Уточняется, что стоимость жилья в «Садовых кварталах» стартует от 400 миллионов рублей.

21 июля стало известно, что в отдельных районах столицы за ночь и утренние часы выпала месячная норма осадков. По информации комплекса городского хозяйства Москвы, в Зеленоградском округе соответствующий показатель составил 91 миллиметр, а в Северо-Восточном округе — до 71 миллиметра при норме для июля в 85 миллиметров.