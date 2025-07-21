Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:12, 21 июля 2025Наука и техника

В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США

Кнутов: Американский бомбардировщик B-21 предназначен для прорыва ПВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который получат Военно-воздушные силы (ВВС) США, предназначен для прорыва противовоздушной обороны (ПВО). Задачи самолета назвал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он подчеркнул, что самолет, который проходит испытания, может стать заменой бомбардировщиков B-1B Lancer. Эксперт отметил, что внешне B-21 очень похож на малозаметный самолет B-2 Spirit, однако новая машина превосходит этот бомбардировщик.

«[B-21] имеет более усовершенствованное покрытие, двигатели, меньшую тепловую заметность, радиолокационную заметность. Там стоит ультрасовременная электроника. То есть это самолет, который предназначен именно для прорыва противовоздушной обороны», — сказал Кнутов.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

Ранее в июле издание Air & Space Forces Magazine писало, что ВВС США могут получить первые строевые самолеты B-21 в 2026 году. Бомбардировщики, которые используются в ходе испытаний, можно переоборудовать в боевые машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия планирует объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. К Лондону может присоединиться Германия

    Прокуратура попросила рассмотреть в Москве дело о взятках бывшего замглавы Дагестана

    В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США

    Марочко назвал потери ВСУ за неделю в боях у ЛНР

    Собянин сообщил об уничтожении 18 летевших к Москве БПЛА

    Раскрыты способы распознать партнера-сексоголика

    Популярная модель в платье с глубоким декольте вышла на ковровую дорожку

    Во Франции назвали срок обвала фронта в зоне СВО

    Система ПВО вновь сбила летевшие на Москву БПЛА

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости