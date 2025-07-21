В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США

Кнутов: Американский бомбардировщик B-21 предназначен для прорыва ПВО

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который получат Военно-воздушные силы (ВВС) США, предназначен для прорыва противовоздушной обороны (ПВО). Задачи самолета назвал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он подчеркнул, что самолет, который проходит испытания, может стать заменой бомбардировщиков B-1B Lancer. Эксперт отметил, что внешне B-21 очень похож на малозаметный самолет B-2 Spirit, однако новая машина превосходит этот бомбардировщик.

«[B-21] имеет более усовершенствованное покрытие, двигатели, меньшую тепловую заметность, радиолокационную заметность. Там стоит ультрасовременная электроника. То есть это самолет, который предназначен именно для прорыва противовоздушной обороны», — сказал Кнутов.

Ранее в июле издание Air & Space Forces Magazine писало, что ВВС США могут получить первые строевые самолеты B-21 в 2026 году. Бомбардировщики, которые используются в ходе испытаний, можно переоборудовать в боевые машины.