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22:29, 21 июля 2025Бывший СССР

В России обвинили Зеленского в устранении конкурента в лице Буданова

ТАСС: Зеленский исключил Буданова из СНБО, чтобы устранить его как конкурента
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) исключили из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), потому что президент страны Владимир Зеленский пытается устранить его в качестве конкурента, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что до этого на такой шаг пойти было невозможно «из-за сильнейшего влияния на Украине заместителя главы Секретной разведывательной службы Великобритании Ли Лоуренса», которого в материале называют «куратором» Буданова. Сейчас же влияние Лоуренса на украинскую политику, судя по всему, снизилось.

Ранее Буданов заявил, что прекращение огня до конца 2025 года — это реалистичная цель. По его словам, для этого нужно как минимум три стороны, среди которых Украина, Россия и США.

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