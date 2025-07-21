В России оглашен приговор владелице ювелирного дома

В Москве владелицу ювелирного дома приговорили к семи годам за мошенничество

В Москве владелицу ювелирного дома приговорили к семи годам за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Она признана виновной по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, Дарья Спиридонова была генеральным директором компании, которая занималась продажей ювелирных изделий. С помощью обмана и злоупотребления доверием под предлогом получения прибыли от сделок с драгоценными камнями и различными ювелирными украшениями получила от 19 пострадавших более 200 миллионов рублей.

Взятые на себя обязательства она не выполнила и деньги потерпевшим не вернула.

Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и управленческими функциями в организациях сроком на три года.

