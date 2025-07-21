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12:46, 21 июля 2025Силовые структуры

В России оглашен приговор владелице ювелирного дома

В Москве владелицу ювелирного дома приговорили к семи годам за мошенничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве владелицу ювелирного дома приговорили к семи годам за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Она признана виновной по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, Дарья Спиридонова была генеральным директором компании, которая занималась продажей ювелирных изделий. С помощью обмана и злоупотребления доверием под предлогом получения прибыли от сделок с драгоценными камнями и различными ювелирными украшениями получила от 19 пострадавших более 200 миллионов рублей.

Взятые на себя обязательства она не выполнила и деньги потерпевшим не вернула.

Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и управленческими функциями в организациях сроком на три года.

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