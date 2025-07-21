В России отреагировали на отмену концерта Гергиева в Италии

Депутат Шолохов: Отмена концерта Гергиева в Италии — очередная глупость

Италия не должна опасаться украинских протестов из-за выступления российского дирижера Валерия Гергиева, потому что проживающие там украинцы не выражают государственную политику, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал отмену концерта дирижера глупостью.

«По поводу отмены [русской культуры] в общем-то все сказано: кроме отупления собственных граждан, народов этих стран, которые занимаются этой политикой, больше ничего полезного от этого ожидать не стоит. То, что они так опасаются реакции украинских диаспор, которые находятся в Италии, по-моему, с точки зрения здравой политики лучше было бы ориентироваться на отношение к этому российских граждан и российского общества», — сказал Шолохов.

Он добавил, что отдельные украинцы, проживающие в Италии, не выражают государственную политику Украины. Депутат также назвал опасения из-за украинских протестов и отмену концерта очередной глупостью.

«Фактически это люди, которые с Украины удрали. Я их за это не могу осуждать, но по факту они от имени Украины и говорить ничего не должны. (…) Если бы это была бы здравая политическая позиция, то я думаю, что на отношение к этому России было бы вернее ориентироваться», — подытожил Шолохов.

Концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии ранее был отменен. Он должен был прозвучать 27 июля в рамках цикла «Лето короля» во дворе комплекса «Ванвителлиан» в Казерте. Причиной этого стали опасения местных властей из-за позиции артиста, которая, как предполагается, может вызвать протесты под руководством украинских ассоциаций. Как сообщало местное издание Ansa, руководство королевского дворца в Казерте отменило концерт из-за споров о позиции дирижера и возможных протестов, которые могли организовать украинские ассоциации, на фоне его выступления.

