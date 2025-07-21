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11:17, 21 июля 2025Россия

В России вырос спрос на гормональные контрацептивы

«Ъ»: Чечня оказалась в лидерах спроса в России на гормональные контрацептивы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В России на 7 процентов вырос спрос на гормональные контрацептивы — в лидерах по этому показателю оказалась Чечня. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По сведениям «Ъ», с января по май 2025 года в российских аптеках продали около 9 миллионов упаковок гормональных противозачаточных средств.

Как утверждают представители аналитической компании RNC Pharma, особенно рост продаж наблюдался в Чеченской Республике (плюс 23 процента), Тамбовской (плюс 20 процентов) и Иркутской (плюс 19 процентов) областях. В то же время в 12 российских регионах фиксировали снижение спроса, в том числе в Ингушетии (минус 8 процентов), Якутии и Магаданской области (по минус три процента).

Более 85 процентов рынка приходится на пероральные препараты, разъяснили в RNC Pharma. За год их продажи увеличились на 11 процентов в рублях и на 5 процентов по количеству упаковок. Тенденция к росту спроса на гормональную контрацепцию возникла в 2022 году. Эксперты допустили, что это связано не только с отказом от рождения детей, но и со сменой методов защиты — от барьерных к гормональным.

Гинеколог Алексей Черников отметил, что подобные препараты часто применяются не только для предотвращения беременности, но и для регулирования цикла, уменьшения болей, лечения акне. Женщины стали меньше бояться гормональных средств, и это положительная динамика, уверен специалист.

Ранее сообщалось, что в России предложили ужесточить продажу некоторых средств защиты от беременности.

ЖЗЛ
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