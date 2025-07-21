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17:58, 21 июля 2025Экономика

В России захотели запретить кормить животных рядом с жилыми домами

Госдума подготовила запрет кормить животных рядом с многоквартирными домами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России захотели запретить кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы, передает РБК.

Инициаторами стали члены рабочей группы по обращению с бездомными животными. В перечень мест, на которые распространится запрет, также вошли аптеки, детские площадки и ряд других локаций. Предполагается, что регионы смогут самостоятельно расширить список.

До 22 июля депутаты планируют собирать дополнительные предложения по формулировкам в законопроект, а после — внести его в Госдуму. Помимо запрета на кормление, предлагается запретить препятствовать отлову бездомных животных, а также умалчивать об их появлении на территории отдельных объектов.

Ранее жители подмосковной деревни Редькино рассказали о гибнущих из-за вырубки леса животных.

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