В России заявили о новом этапе спецоперации

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на транспортную инфраструктуру России являются знаком нового этапа специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.
По словам эксперта, ВСУ почувствовали вкус к нарушению работы транспорта и перешли к целенаправленным атакам против железнодорожной инфраструктуры.
«Это новая тактика станет характерной приметой наступившего (примерно с мая) нового этапа войны. Сопутствующие потери — заглушенный мобильный интернет и GPS-навигация», — написал в блоге политолог.
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Он добавил, России еще только предстоит искать ответ на эти вызовы.
Ранее сообщалось о задержке 132 поездов из-за атаки беспилотников на российский регион.