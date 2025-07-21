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11:41, 21 июля 2025Россия

В России заявили о новом этапе спецоперации

Политолог Бовт: Атаки на транспортную инфраструктуру РФ — знак нового этапа СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на транспортную инфраструктуру России являются знаком нового этапа специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

По словам эксперта, ВСУ почувствовали вкус к нарушению работы транспорта и перешли к целенаправленным атакам против железнодорожной инфраструктуры.

«Это новая тактика станет характерной приметой наступившего (примерно с мая) нового этапа войны. Сопутствующие потери — заглушенный мобильный интернет и GPS-навигация», — написал в блоге политолог.

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Он добавил, России еще только предстоит искать ответ на эти вызовы.

Ранее сообщалось о задержке 132 поездов из-за атаки беспилотников на российский регион.

ЖЗЛ
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