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15:05, 20 июля 2025Путешествия

Стало известно о задержке 132 поездов из-за атаки БПЛА на российский регион

Стало известно о задержках поездов до 15 часов из-за атаки БПЛА под Ростовом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: РИА Новости

Стало известно о задержке поездов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российский регион. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Из-за нанесенных дронами повреждений на станции Лихая в Ростовской области следуют с задержками 132 поезда. При этом время задержек составляет от 33 минут до 15 часов. Отмечается, что поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью.

«На всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дороги работает дополнительный персонал и организована раздача бутилированной воды. Пассажирам с детьми и пожилого возраста предоставлены для размещения комнаты матери и ребенка», — также говорится в сообщении.

В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что в районе станции Лихая из-за падения обломков украинских дронов произошел обрыв линии электропередачи. Ранения получила сотрудница железной дороги, в состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу Каменска-Шахтинского.

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