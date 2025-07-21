В российском регионе пассажирке въехавшего в забор авто насквозь пробило голову трубой

В Приморье пассажирке въехавшего в забор авто насквозь пробило голову трубой

В Приморском крае 20-летней пассажирке въехавшего в забор автомобиля насквозь пробило голову металлической трубой. О ДТП сообщает Amur Mash в своем Telegram.

Авария произошла в Лесозаводске. По данным канала, 24-летний водитель Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в забор из профнастила.

На пассажирском сидении машины находилась 20-летняя девушка. Во время удара металлическая труба пробила насквозь голову россиянки. При этом она осталась жива — ее экстренно госпитализировали, сейчас медики борются за ее жизнь.

Водитель автомобиля также получил серьезные травмы в результате ДТП и находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Якутии вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров. В салоне находились более 30 человек, 14 из них спасти не удалось.

