В Сенате США призвали к переговорам с Россией по ядерному оружию

Демократы в Сенате США призвали к переговорам с РФ и Китаем по ядерному оружию

Группа демократов в Сенате США в резолюции призвала к началу переговоров с Россией, Китаем и другими ядерными державами по отказу от увеличения арсеналов ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна быть развязана», — приводится в документе цитата экс-президента США Рональда Рейгана.

Авторы резолюции выступают с инициативой полного отказа от доктрины первого удара и политики запуска по предупреждению, прекращения производства боеголовок, ограничения президентских полномочий на применение ядерного оружия, а также сохранения моратория на ядерные испытания.

Ранее стало известно, что США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Великобритании.