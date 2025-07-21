Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 21 июля 2025Мир

Ведущий исследователь Холокоста обвинил Израиль в геноциде

Исследователь Холокоста Бартов обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Ведущий исследователь Холокоста, историк и профессор Брауновского университета Омер Бартов обвинил Израиль в проведении геноцида в секторе Газа. С соответствующим утверждением он выступил в комментарии CNN.

Бартов прожил в Израиле первую половину своей жизни, учился в университете и служил в израильской армии. Он признался, что ему непросто было прийти к такому выводу.

«Я пришел к такому выводу примерно в мае 2024 года, когда Армия обороны Израиля переместилась в Рафах — самый южный город сектора Газа, где в то время проживало около миллиона палестинцев, которые были перемещены туда Армией обороны Израиля. Армия обороны Израиля переместила этот миллион человек в район пляжа, где не было никакой инфраструктуры, а затем вошла в Рафах и разрушила его», — отметил исследователь.

Материалы по теме:
«По-настоящему пугает» Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
«По-настоящему пугает»Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
25 декабря 2019
Свобода по-американски Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Свобода по-американскиДать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
30 января 2020
Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Перешли ИорданИзраиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
8 июня 2020

Проанализировав характер операций Израиля, последовавших за вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, ученый пришел к выводу, что главной целью страны было не уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, а разрушение Газы.

«Его главная цель состоит в том, чтобы переместить население на юг и сконцентрировать его там в надежде, что в конечном итоге оно покинет сектор Газа», — сказал Бартов.

Он предположил, что заявления израильских политических и военных лидеров после вторжения ХАМАС о том, что в Газе не должно быть воды и электричества, а люди там — «животные», не были сделаны сгоряча.

«На самом деле оказалось, что они внедрялись в течение месяцев, и с тех пор, конечно, как мы знаем, их реализация стала намного жестче. Большинство зданий в Газе были либо разрушены, либо повреждены, и это касается не только жилых домов, но и университетов, школ, мечетей, музеев — всего, что позволило бы населению после войны попытаться восстановиться. Таким образом, это, по-видимому, является очевидной целью этнической чистки. Но если вы проводите этническую чистку, не давая населению ни малейшего шанса уйти, уехать куда-либо еще, это приводит к геноциду», — заключил профессор.

Ранее США ввели санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Она призывала принять меры против проводимого Израилем геноцида в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Его пытались сорвать украинская и грузинская диаспоры

    Врач объяснила опасность шаурмы летом

    Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

    Лазарева заявила о деградации русского языка

    Германия ответила на обвинения в вывозе мигрантов в Польшу

    Украина попыталась атаковать пять российских регионов и Москву

    США и Китай проведут двусторонние переговоры

    НАТО призвали договориться с Россией «уже сегодня»

    Украинская модель Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае

    На Украине завели уголовные дела против Чемезова и Гинера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости