Великобритания ввела санкции против 135 якобы связанных с Россией танкеров

Великобритания ввела санкции против 135 танкеров, якобы связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении Минфина королевства.

«Новые санкции направлены на борьбу с теневым флотом России и затрагивают 135 нефтяных танкеров, которые входят в состав флота, незаконно перевозившего грузы на сумму 24 миллиарда долларов с начала 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее вступил в силу новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Как следует из документа, потолок цен на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель. Кроме того, под санкции подпали 105 танкеров, которые ее перевозят. Помимо этого, введен запрет на любые трансакции, связанные с «Северными потоками».