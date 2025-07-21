Верховный суд ликвидировал российскую политическую партию

Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию РОС Сергея Бабурина

Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию «Российский общенародный союз» (РОС) под председательством экс-депутата и бывшего вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина. Об этом сообщает ТАСС.

Из публикации в Telegram-канале Бабурина известно, что он и его соратники присутствовали в Верховном суде.

Министерство юстиции требовало ликвидировать РОС, так как последние годы партия слабо принимала участие в выборах в российских регионах.

Ранее сообщалось, что Верховный суд также ликвидировал партию «Гражданская инициатива». От движения в президенты выдвигались журналистка Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин.