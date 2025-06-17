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12:51, 17 июня 2025Россия

В России ликвидировали политическую партию

Верховный суд России ликвидировал политическую партию «Гражданская инициатива»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд России ликвидировал политическую партию «Гражданская инициатива», передают «Известия».

По сведениям издания, с иском о ликвидации одной партии обратился Минюст РФ. Судья его удовлетворил.

Основанием для такого решения стало систематическое неучастие «Гражданской инициативы» в выборах различного уровня на протяжении семи лет.

Известно, что от партии в президенты выдвигались журналистка Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин.

До этого сообщалось, что «Гражданская инициатива» в 2025 году будет выдвигать кандидатов на выборах в Ленинградской области, Республике Коми, Калининградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областях. 

Партия «Гражданская инициатива» сформировалась из проекта «Комитет гражданских инициатив» бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, ее возглавил политик Андрей Нечаев.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили Минюсту подумать о ликвидации партии «Яблоко».

ЖЗЛ
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