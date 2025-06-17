В России ликвидировали политическую партию

Верховный суд России ликвидировал политическую партию «Гражданская инициатива»

Верховный суд России ликвидировал политическую партию «Гражданская инициатива», передают «Известия».

По сведениям издания, с иском о ликвидации одной партии обратился Минюст РФ. Судья его удовлетворил.

Основанием для такого решения стало систематическое неучастие «Гражданской инициативы» в выборах различного уровня на протяжении семи лет.

Известно, что от партии в президенты выдвигались журналистка Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин.

До этого сообщалось, что «Гражданская инициатива» в 2025 году будет выдвигать кандидатов на выборах в Ленинградской области, Республике Коми, Калининградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областях.

Партия «Гражданская инициатива» сформировалась из проекта «Комитет гражданских инициатив» бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, ее возглавил политик Андрей Нечаев.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили Минюсту подумать о ликвидации партии «Яблоко».