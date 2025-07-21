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18:39, 21 июля 2025Россия

Власти рассказали о ситуации в Подмосковье после падения обломков БПЛА, взрыва и пожара

Губернатор Подмосковья Воробьев: На месте падения БПЛА работают МЧС и полиция
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковной Ивантеевке работают МЧС и полиция. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Как рассказал представитель власти, во время происшествия никто не пострадал. «В момент взрыва в доме находился мужчина — он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики», — рассказал о ситуации глава Подмосковья.

Как рассказал Воробьев, специалисты оценят ущерб и устранят последствия.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар в загоревшемся в Ивантеевке доме.

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