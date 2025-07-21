Внешность Павла Дурова на новых фото с его возлюбленной высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли внешность основателя Telegram Павла Дурова на снимках из спортзала. Соответствующие комментарии появились на странице его возлюбленной Юлии Вавиловой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 40-летний миллиардер запечатлен в черных брюках и облегающей майке, которая подчеркивает его мышцы. Он позировал в бейсболке и солнцезащитных очках. Его 24-летняя избранница предстала в белом спортивном костюме, состоящем из топа с глубоким декольте и велосипедок.

Юзеры оценили внешний вид предпринимателя в комментариях под постом. «Он как восковая фигура», «Фотошоп?», «Забавно, как отличаются реальные видео от фото в соцсетях», «Он настоящий или это восковая фигура?», «Все же знают его пропорции на самом деле», «Преподаю курсы фотошопа. Паше на заметку», — шутили они.

Ранее Юлия Вавилова дала совет по соблазнению миллиардера.