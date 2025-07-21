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07:01, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Во Франции назвали срок обвала фронта в зоне СВО

Le Figaro: ВСУ могут столкнуться с обвалом фронта к концу 2025 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В случае продолжения наступления Российской армии Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с обвалом фронта к концу 2025 года. Такой срок назвало французское издание Le Figaro.

«Смогут ли они (ВСУ) продержаться хотя бы полгода? Год? Неважно, ведь на самом деле война уже проиграна», — говорится в статье.

Отмечается, что Украина уже потеряла достаточно техники за время проведения военной операции (СВО), из-за чего Россия получит преимущество в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что освобождение города Часов Яр приведет к обвалу обороны ВСУ в направлении Константиновки, Дружковки и Славянска.

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