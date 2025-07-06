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11:01, 6 июля 2025Бывший СССР

ВСУ предрекли обвал обороны в ДНР при одном условии

Кимаковский спрогнозировал обвал обороны ВСУ в ДНР после освобождения Часова Яра
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Освобождение города Часов Яр приведет к обвалу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Константиновки, Дружковки и Славянска. Такой прогноз дал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.

«Освобождение российскими войсками Часова Яра будет означать для Украины падение обороны Константиновки, и уже потом и Дружковки, и Славянска», — отметил помощник руководителя региона.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России фактически возьмут Константиновку в огневой мешок после падения обороны украинских войск в Часовом Яре.

Ранее Кимаковский сообщал, что российские ВС успешно оттеснили ВСУ в Часовом Яре и отбили их к западным окраинам населенного пункта. При этом он подчеркнул, что ситуация на этом ключевом направлении «остается непростой».

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