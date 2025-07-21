Защищающаяся россиянка сломала охотничий нож напавшей на нее женщины

В Кемеровской области осудили женщину, напавшую с охотничьим ножом на знакомую

В Кемеровской области осудили женщину, напавшую с охотничьим ножом на знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, 8 декабря 2010 года на улице Коммунальная в поселке городского типа Яя 51-летняя жительница города Томска из ревности и личной неприязни напала с охотничьим ножом на женщину. Она нанесла пострадавшей не менее трех ударов в лопатку и заднюю поверхность грудной клетки. Потерпевшая, оказывая активное сопротивление, смогла сломать нож злоумышленницы. Из-за этого нападавшей не удалось довести свой преступный умысел до конца.

Пострадавшей своевременно была оказана медицинская помощь, и она выжила.

Обвиняемая в суде не признала вину. Коллегия присяжных заседателей признала ее виновной и суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.

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