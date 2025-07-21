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21:13, 21 июля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал активнее работать над санкциями против России

Зеленский объявил о необходимости активизации работы по санкциям против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о необходимости активизации работы по санкциям против РФ. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Как уточнило издание, Киев планирует более активно работать по антироссийским санкциям, в частности готовит новые ограничительные меры и их синхронизацию с санкциями партнеров.

«Готовимся также принять меры по активизации работы по санкциям против России в этой войне. Это и новые санкции для наших и партнеров, а также синхронизация санкций», — подчеркнул Зеленский. Он призвал тщательнее трудиться над этим вопросом.

Ранее Зеленский заявил о подписании нового пакета санкций против финансовых схем России.

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