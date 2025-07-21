Зеленский призвал активнее работать над санкциями против России

Зеленский объявил о необходимости активизации работы по санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о необходимости активизации работы по санкциям против РФ. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Как уточнило издание, Киев планирует более активно работать по антироссийским санкциям, в частности готовит новые ограничительные меры и их синхронизацию с санкциями партнеров.

«Готовимся также принять меры по активизации работы по санкциям против России в этой войне. Это и новые санкции для наших и партнеров, а также синхронизация санкций», — подчеркнул Зеленский. Он призвал тщательнее трудиться над этим вопросом.

Ранее Зеленский заявил о подписании нового пакета санкций против финансовых схем России.