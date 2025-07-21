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23:51, 21 июля 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отсутствие передачи обещанной помощи от ЕС

Зеленский: Страны ЕС готовы передать Украине 150 миллиардов евро, но не передают
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что десят стран Евросоюза (ЕС) готовы взять 150 миллиардов евро, чтобы передать Украине, но не передают. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы должны воспользоваться тем, что Соединенные Штаты Америки и ключевые лидеры Европы не против, чтобы в новой оборонной цели после Гаагского саммита 5 процентов было выделено на усиление Украины», — заявил он.

ЕС предоставил возможность получить 150 миллиардов евро. Страны ЕС смогут взять эти средства на выполнение определенных обязательств и затем передать их Украине. Уже десять стран выразили готовность воспользоваться этими деньгами, однако пока не видно, что они их действительно взяли и передали Украине. По мнению Зеленского, это вопрос как к НАТО, так и к ЕС.

Ранее Зеленский сравнил помощь действующего президента США Дональда Трампа с помощью бывшего лидера страны Джо Байдена. Он отметил, что Трамп не предоставляет Украине ту поддержку, которую страна имела до его избрания.

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