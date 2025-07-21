Зеленский пожаловался на отсутствие передачи обещанной помощи от ЕС

Зеленский: Страны ЕС готовы передать Украине 150 миллиардов евро, но не передают

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что десят стран Евросоюза (ЕС) готовы взять 150 миллиардов евро, чтобы передать Украине, но не передают. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы должны воспользоваться тем, что Соединенные Штаты Америки и ключевые лидеры Европы не против, чтобы в новой оборонной цели после Гаагского саммита 5 процентов было выделено на усиление Украины», — заявил он.

ЕС предоставил возможность получить 150 миллиардов евро. Страны ЕС смогут взять эти средства на выполнение определенных обязательств и затем передать их Украине. Уже десять стран выразили готовность воспользоваться этими деньгами, однако пока не видно, что они их действительно взяли и передали Украине. По мнению Зеленского, это вопрос как к НАТО, так и к ЕС.

Ранее Зеленский сравнил помощь действующего президента США Дональда Трампа с помощью бывшего лидера страны Джо Байдена. Он отметил, что Трамп не предоставляет Украине ту поддержку, которую страна имела до его избрания.