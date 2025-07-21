Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:41, 21 июля 2025Из жизни

Женщина раскрыла тайну мужа и поплатилась жизнью

People: В США мужчина убил жену, которая случайно узнала о его измене
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brian A Jackson / Reuters

Бывший полицейский из Великобритании расправился в США с женой, которая раскрыла его тайну. Об этом пишет People.

24 ноября 2023 года 57-летний Брайан Макманус сообщил в полицию города Уорнер-Робинс, штат Джорджия, что его жена, Люсиль Энн Макманус, свела счеты с жизнью. Супруги познакомились в интернете и поженились за три месяца до этого. Мужчина заявил, что обнаружил женщину без признаков жизни, когда вернулся домой после прогулки с собакой. При этом, по свидетельству полицейских, он не проявлял никаких эмоций, а занервничал только после того, как понял, что является главным подозреваемым.

Вскоре выяснилось, что у мужчины была любовница во Флориде. По словам свидетелей, Люсиль Энн поплатилась жизнью за то, что случайно узнала об этом: Макманус по ошибке отправил ей сообщение, предназначенное другой. Также стало известно, что брак позволил мужчине получить грин-карту в США, а жена, узнавшая об измене, грозила рассказать властям, что их брак был фиктивным.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

В ходе следствия Макманус пытался обвинить в преступлении внучку женщины и ее бойфренда, которые якобы пытались инсценировать ограбление. Кроме того, оказалось, что британца уволили из лондонской полиции за то, что он угрожал нескольким женщинам сексуальным насилием. В итоге мужчину признали виновным в смерти жены и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали женщину, которая вместе с матерью расправилась с тетей и скрывалась 16 лет. Преступление произошло из-за наследства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле

    Стало известно о смерти на СВО общавшегося с Путиным учителя ОБЖ

    Появились подробности о начавшемся суде над напавшими на «Крокус» террористами

    Министры обороны России и Ирана провели переговоры

    Назван город-лидер по количеству выпавших осадков в столичном регионе

    Водителей предупредили об опасностях выезда на затопленные дождем улицы

    Участник СВО указал на недостойное генерала поведение командира «Ахмата» Алаудинова

    В России захотели запретить кормить животных рядом с жилыми домами

    Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву

    Четырехлетний мальчик на Volkswagen сбил двухлетнюю девочку в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости