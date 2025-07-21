Женщина раскрыла тайну мужа и поплатилась жизнью

People: В США мужчина убил жену, которая случайно узнала о его измене

Бывший полицейский из Великобритании расправился в США с женой, которая раскрыла его тайну. Об этом пишет People.

24 ноября 2023 года 57-летний Брайан Макманус сообщил в полицию города Уорнер-Робинс, штат Джорджия, что его жена, Люсиль Энн Макманус, свела счеты с жизнью. Супруги познакомились в интернете и поженились за три месяца до этого. Мужчина заявил, что обнаружил женщину без признаков жизни, когда вернулся домой после прогулки с собакой. При этом, по свидетельству полицейских, он не проявлял никаких эмоций, а занервничал только после того, как понял, что является главным подозреваемым.

Вскоре выяснилось, что у мужчины была любовница во Флориде. По словам свидетелей, Люсиль Энн поплатилась жизнью за то, что случайно узнала об этом: Макманус по ошибке отправил ей сообщение, предназначенное другой. Также стало известно, что брак позволил мужчине получить грин-карту в США, а жена, узнавшая об измене, грозила рассказать властям, что их брак был фиктивным.

В ходе следствия Макманус пытался обвинить в преступлении внучку женщины и ее бойфренда, которые якобы пытались инсценировать ограбление. Кроме того, оказалось, что британца уволили из лондонской полиции за то, что он угрожал нескольким женщинам сексуальным насилием. В итоге мужчину признали виновным в смерти жены и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали женщину, которая вместе с матерью расправилась с тетей и скрывалась 16 лет. Преступление произошло из-за наследства.

