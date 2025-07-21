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18:16, 21 июля 2025Мир

Жену Трампа поблагодарили за его позицию по России

Конгрессмен Бэкон: Надо благодарить жену Трампа за его позицию по России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / AP

Член Палаты представителей США Дон Бэкон заявил, что надо благодарить жену президента США Дональда Трампа Меланию за его позицию по России. Об этом сообщает The Hill.

«Что ж, я рад, что президент изменил свою позицию по Украине. Думаю, мы должны поблагодарить Меланию», — сказал он. Конгрессмен напомнил, что даже сам американский лидер рассказал, как его жена каждый день напоминает ему о конфликте на Украине.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о роли жены Мелании в смене его позиции по вопросу конфликта на Украине, заявил, что она «очень нейтральна». При этом газета The Times сообщала, что первая леди США повлияла на его решение о поставках военной помощи Украине, поскольку он «прислушивается по определенным вопросам к некоторым людям, особенно если они ему очень близки или если их фамилия Трамп».

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