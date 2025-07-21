Жену Трампа поблагодарили за его позицию по России

Конгрессмен Бэкон: Надо благодарить жену Трампа за его позицию по России

Член Палаты представителей США Дон Бэкон заявил, что надо благодарить жену президента США Дональда Трампа Меланию за его позицию по России. Об этом сообщает The Hill.

«Что ж, я рад, что президент изменил свою позицию по Украине. Думаю, мы должны поблагодарить Меланию», — сказал он. Конгрессмен напомнил, что даже сам американский лидер рассказал, как его жена каждый день напоминает ему о конфликте на Украине.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о роли жены Мелании в смене его позиции по вопросу конфликта на Украине, заявил, что она «очень нейтральна». При этом газета The Times сообщала, что первая леди США повлияла на его решение о поставках военной помощи Украине, поскольку он «прислушивается по определенным вопросам к некоторым людям, особенно если они ему очень близки или если их фамилия Трамп».