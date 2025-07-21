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16:07, 21 июля 2025Экономика

Жители российского города оказались в руинах из-за добычи угля

Жители кузбасского Киселевска рассказали о жизни в руинах
Мария Черкасова

Кадр: Studio47official / YouTube

Жители Киселевска Кемеровской области рассказали о жизни в руинах из-за добываемого рядом угля. Репортаж опубликовал RTVI.

В городе проживает около 80 тысяч человек — как в частном секторе, так и в пятиэтажках. Также в населенном пункте есть восемь угольных карьеров, где добыча ведется открытым способом — с применением взрывчатого вещества. Места добычи уже вплотную подобрались к жилым домам, часть из которых находится в аварийном состоянии. Однако многие жители города не покидают его.

По словам местной жительницы Ольги Селиверстовой, власти на запрос с требованием переселить семью ответили, что «основания для переселения не установлены». Угольные карьеры вплотную подбираются к жилому массиву — так, если раньше на одной из улиц города были магазины и дома, в настоящее время это место превратилось в место добычи, рассказала женщина. Однако многих жителей не расселяют, поскольку формально их дома не попадают в «опасную зону».

Ранее жители Киселевска в очередной раз столкнулись с выпадением черного снега — он выпадает из-за добычи угля. На черные осадки также жаловались жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска в Кузбассе.

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