Живущая в Европе бывшая ведущая Первого канала рассказала о проблемах стран Запада

Телеведущая Агалакова заявила, что у западных стран много проблем

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), живущая в Европе, заявила, что в западных странах много проблем. Об этом она рассказала в разговоре с ведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), ролик вышел на YouTube.

Агалакова указала, что проблемы есть в каждой стране. «Проблем полно во Франции, Италии, в Америке просто не разгребать проблем. (...) Коррупция итальянская всем известная», — привела она примеры.

Вместе с тем телеведущая выразила мнение, что в западных странах в силу другого исторического контекста и географического положения проблемы отличаются от тех, что есть в России.

Ранее Агалакова призналась, что после увольнения с Первого канала ее уровень жизни снизился. По словам ведущей, они с мужем не могут позволить себе многие вещи, которые позволяли раньше.

