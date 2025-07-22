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19:55, 22 июля 2025Ценности

70-летняя Ирина Хакамада опубликовала фото в бикини

70-летняя журналистка Ирина Хакамада опубликовала фото в бюстгальтере от бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_hakamada

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада опубликовала новый откровенный снимок. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

70-летняя знаменитость предстала на размещенном фото в бюстгальтере от черного бикини с глубоким декольте. Ее образ был дополнен платком, который она повязала на шею, солнцезащитными очками в белой оправе и серебряной цепью с двумя кулонами. Она позировала перед камерой, сжимая в руках цепи и демонстрируя татуировки на руках и под грудью.

«Разорвать цепи прошлого», — подписала телезвезда кадр.

Ранее российская телеведущая Екатерина Андреева также поделилась откровенным кадром. Тогда знаменитость снялась в розовом топе с глубоким декольте и оборками.

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