70-летняя Ирина Хакамада опубликовала фото в бикини

70-летняя журналистка Ирина Хакамада опубликовала фото в бюстгальтере от бикини

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада опубликовала новый откровенный снимок. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

70-летняя знаменитость предстала на размещенном фото в бюстгальтере от черного бикини с глубоким декольте. Ее образ был дополнен платком, который она повязала на шею, солнцезащитными очками в белой оправе и серебряной цепью с двумя кулонами. Она позировала перед камерой, сжимая в руках цепи и демонстрируя татуировки на руках и под грудью.

«Разорвать цепи прошлого», — подписала телезвезда кадр.

Ранее российская телеведущая Екатерина Андреева также поделилась откровенным кадром. Тогда знаменитость снялась в розовом топе с глубоким декольте и оборками.