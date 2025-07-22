Автобус с российскими туристами влетел в дорожные ограждения в Турции и попал на видео

Shot: Автобус с россиянами попал в ДТП в турецком Серике

Автобус с российскими туристами влетел в дорожные ограждения во время экскурсии в Турции и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ДТП произошло в городе Серик, автобус вез десятки россиян на экскурсию. Транспортное средство стало заносить на мосту, из-за чего водитель решил въехать в дорожные ограждения. Никто из пассажиров не пострадал, но у автобуса выбило окна.

Ранее во время экскурсии в древний турецкий город Эфес российских отдыхающих морили голодом более 10 часов. Уточняется, что поездка туда обошлась соотечественникам в 11 тысяч рублей.