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10:48, 22 июля 2025Путешествия

Автобус с российскими туристами влетел в дорожные ограждения в Турции и попал на видео

Shot: Автобус с россиянами попал в ДТП в турецком Серике
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Автобус с российскими туристами влетел в дорожные ограждения во время экскурсии в Турции и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ДТП произошло в городе Серик, автобус вез десятки россиян на экскурсию. Транспортное средство стало заносить на мосту, из-за чего водитель решил въехать в дорожные ограждения. Никто из пассажиров не пострадал, но у автобуса выбило окна.

Ранее во время экскурсии в древний турецкий город Эфес российских отдыхающих морили голодом более 10 часов. Уточняется, что поездка туда обошлась соотечественникам в 11 тысяч рублей.

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