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09:31, 22 июля 2025Путешествия

Российских отдыхающих морили голодом более 10 часов на экскурсии в Турции

Shot: Россиян морили голодом более 10 часов на экскурсии в турецкий город Эфес
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Во время экскурсии в древний турецкий город Эфес российских отдыхающих морили голодом более 10 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что поездка туда обошлась соотечественникам в 11 тысяч рублей. Экскурсию они приобрели у туроператора AnexTour. Туристов сразу предупредили, что питание в сумму не входит, однако никто не сказал, что не будет никаких остановок на покупку еды за собственные деньги.

Более того, один из отдыхающих пытался купить перекус на заправке, но был перехвачен в очереди гидами — те заявили, что времени на еду нет. На этом неприятности туристов не закончились — оказалось, что все достопримечательности по пути их следования были на реставрации, о чем клиентов тоже не предупредили.

До отеля россияне добрались с жалобами на головокружение и слабость. Однако из-за опоздания в час они пропустили обед и были вынуждены ждать вечера. AnexTour отказался даже частично возвращать им деньги.

Ранее десятки российских туристов оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Уточняется, что на курортах Турции жара достигает 35-40 градусов, что и спровоцировало сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, прыщи, головокружение и слабость.

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