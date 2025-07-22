Бывший глава Пентагона высказался о позиции Путина по Украине

Бывший глава Пентагона Гейтс: Путин ни разу не дрогнул в вопросе Украины

Президент России Владимир Путин ни разу не дрогнул в вопросе Украине. О позиции российского лидера высказался бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в интервью Bloomberg.

«Его цели не изменились с самого первого дня. Он хочет получить четыре восточные области. Он хочет, чтобы Украина была разоружена. Он хочет, чтобы в Киеве было пророссийское правительство. Он хочет, чтобы Украина не вступала в НАТО и ЕС. Вот и все. И он с самого начала был непреклонен в своем решении и готов заплатить любую цену», — заявил он.

По словам бывшего главы военного ведомства США, его наставник Збигнев Бжезинский говорил, что «Российской империи не может быть без Украины», поэтому российский президент хочет «вернуть Украину в состав Российской империи», но если не как неотъемлемую часть, то как государство, которое делает то, что хочет Россия.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для экс-главы страны Джо Байдена. Издание отметило, что разрешение конфликта оказывается непростой задачей, поэтому увеличивается риск того, что Трамп будет нести ответственность за него.