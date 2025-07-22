В США заявили об ответственности Трампа за украинский конфликт

Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для экс-главы страны Джо Байдена, пишет Bloomberg.
По данным издания, на первый взгляд вовлеченность Вашингтона на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане.
«Разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это длится, тем выше риск того, чтоТрамп будет нести ответственность — а возможно, и вину», — подчеркнул он.
14 июля Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе системы Patriot.