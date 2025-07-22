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08:08, 22 июля 2025Мир

В США заявили об ответственности Трампа за украинский конфликт

Bloomberg: Затяжной конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Umit Bektas / Reuters

Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для экс-главы страны Джо Байдена, пишет Bloomberg.

По данным издания, на первый взгляд вовлеченность Вашингтона на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане.

«Разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это длится, тем выше риск того, чтоТрамп будет нести ответственность — а возможно, и вину», — подчеркнул он.

14 июля Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе системы Patriot.

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