В США заявили об ответственности Трампа за украинский конфликт

Bloomberg: Затяжной конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа

Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для экс-главы страны Джо Байдена, пишет Bloomberg.

По данным издания, на первый взгляд вовлеченность Вашингтона на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане.

«Разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это длится, тем выше риск того, чтоТрамп будет нести ответственность — а возможно, и вину», — подчеркнул он.

14 июля Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе системы Patriot.