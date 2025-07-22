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20:30, 22 июля 2025Экономика

В российском регионе на супругов обрушился потолок

В Челябинской области супруги оказались под обломками упавшего потолка
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области в жилом доме обвалился потолок. Перекрытия рухнули прямо на жильцов, передает пресс-служба региональной противопожарной службы.

Потолок не выдержал в пристрое к одному из домов в поселке Бердяуш. Под обломками оказалась семейная пара. Супругов пришлось вызволять пожарным, понадобились лопаты. Происшествие обошлось без серьезных травм, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Как позднее пояснили специалисты, целостность перекрытий нарушилась после утепления. Хозяева провели его самостоятельно с нарушениями, используя некачественный материал.

В тот же день потолок рухнул в доме-памятнике в центре Санкт-Петербурга. Штукатурка обвалилась на кухне одной из квартир. Владелица жилплощади убеждена, что вина лежит на соседях, не согласовавших ремонтные работы.

Ранее аналогичный случай произошел в Златоусте. Потолок упал в доме, где проживает многодетная семья. Постройка в целом пребывает в ветхом состоянии. По словам местных жителей, управляющая компания не проводит ремонт и уборку, не забывая выставлять большие счета.

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