Данные о выкачивании Россией ресурсов через морские порты Херсонской области опровергли

Информация о выкачивании Россией ресурсов через порты Херсонской области — фейк

Бывший советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале фейковое сообщение о том, что Россия решила сделать из Херсонской области ресурсно-транзитный узел для вывоза продовольствия в третьи страны. По словам Андрющенко, таким образом Москва якобы вкладывается не в жизнеобеспечение региона, а в инфраструктуру для выкачивания украинских ресурсов. Он также утверждает, что РФ рассматривает Приазовье как долгосрочную сырьевую базу, а Херсонщину — как один из логистических хабов пиратства.

Известно, что практически все морские и речные порты Херсонской области пришли в упадок при украинской власти. Сейчас Россия ведет работы по их восстановлению. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что одна из ведущих отраслей области — транзит и транспортировка грузов в разные регионы и страны, — поэтому настало время запускать в работу порты. «Вывоз сельскохозяйственной продукции играет огромную роль в экономике региона. Подходящие морские ворота есть в Геническе и Скадовске, но им нужна модернизация», — объяснил он.

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подтвердил, что Херсонская область имеет потенциал для экспорта сельскохозяйственной продукции. «Важно, чтобы здесь была восстановлена инфраструктура, чтобы весь произведенный товар можно было реализовывать, получать налоги. Мы должны создать проектную документацию, привлечь инвестора и отремонтировать порт», — резюмировал он.

В июле 2025 года в рамках рабочей поездки в Республику Крым, ДНР, Запорожскую и Херсонские области Тарасенко провел серию встреч с руководством регионов и представителями отраслевых предприятий. В центре внимания было восстановление и модернизация портов Мариуполя, Бердянска, Керчи, Феодосии и Севастополя. Во время мероприятия он подчеркнул, что в кратчайшие сроки нужно интегрировать порты исторических регионов в единую транспортную систему России и обеспечить их эффективную работу. Для этого необходимо решить ряд первоочередных задач: привести подходные каналы к паспортным значениям, восстановить системы управления движением судов.

Помимо восстановления инфраструктуры, Росморречфлот намерен привлекать инвестиции в развитие портовой деятельности новых регионов и ускорить подъем затонувшего имущества, чтобы повысить там безопасность судоходства и улучшить экологическую обстановку. Восстановление инфраструктуры морских портов Мариуполь и Бердянск осуществляются Росморречфлотом в соответствии с государственной программой РФ «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2023 №2255.

Кроме того, российские власти постоянно подчеркивают, что занимаются восстановлением экономики Херсонской области, а также уделяют внимание повышением уровня жизни местных жителей. Так, в 2024 году министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин сообщил, что в Херсонской области, как и в других новых регионах России, активно идут работы по восстановлению и модернизации инфраструктуры. В этих процессах участвуют более 400 подрядных организаций. Там уже восстановлено или построено с нуля более 660 объектов инфраструктуры, среди которых социальные учреждения, дороги, объекты ЖКХ. «Всего было восстановлено или построено с нуля 663 объекта инфраструктуры и 86 административных зданий», — указал он.

А президент России Владимир Путин завил, что тема восстановления новых регионов особа значима для властей страны. Он указал, что первоочередными задачами для Херсонской области являются газоснабжение, энергоснабжение и строительство жилья. Кроме того, российский лидер отметил, что нужно восстанавливать жилищное строительство, дорожную инфраструктуру и ЖКХ. Глава государства подчеркнул, что у России хватит средств на восстановление новых территорий, работа уже ведется. Действует соответствующая программа, рассчитанная до 2030 года.

В Министерстве транспорта Херсонской области сообщили, что в настоящее время ведется работа по внесению портов региона в Реестр морских портов Российской Федерации. После ее завершения совместно с Росморречфлотом будет проведен анализ состояния портовой инфраструктуры, определен объем необходимых восстановительных работ.

В 2025 году планируют запустить три порта. В приоритете — порты Геническа, Скадовска и Хорлов. Средства на Генический порт уже заложены в бюджете: на углубление дна и восстановление причалов. Параллельно ведутся работы по запуску Хорлы — для добычи и отгрузки песка.

Летом 2023 года завершилось восстановление крупнейшего торгового узла региона — торгового порта Скадовска. Весной 2025 года директор Гарантийного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства региона Максим Козлов сообщил, что порт проходит аккредитацию и подготовку к возобновлению работы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».