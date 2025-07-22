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04:27, 22 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил не сбитые над Киевом беспилотники

Дубинский: Украина не может или не хочет сбивать летящие на Киев беспилотники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, объяснил, почему не были сбиты летящие на Киев беспилотники. По его словам, Украина не может или не хочет сбивать дроны.

По первой версии, у военных закончились средства противовоздушной обороны (ПВО), и БПЛА больше нечем сбивать, хотя президент Владимир Зеленский и говорит о создании дронов-перехватчиков.

«А второй вариант — они сознательно дали приказ не сбивать дроны для того, чтобы устраивать из этого всего сцену кровавую, которую Зеленский использует для продолжения войны и вызывания жалости», — предположил Дубинский. Он считает, что оба варианта говорят о приближении Украины к катастрофе на фронте.

Ранее сообщалось, что 21 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по критической инфраструктуре военно-промышленного комплекса в Киеве.

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